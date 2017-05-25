Гости из 62 стран посетили "Сочи Казино и Курорт" с момента его открытия

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Игровую зону "Сочи Казино и Курорт" с момента открытия в январе 2017 года посетили гости из 62 стран мира, что составило 14,2% от общего числа посетителей развлекательного комплекса, сообщает пресс-служба игорной зоны "Красная Поляна".

"Руководство оператора игорной зоны "Красная Поляна" проанализировало географию и количество посещений "Сочи Казино и Курорт" гостями из зарубежных стран. За период с января по май казино посетили гости из 62 стран мира. Средний показатель доли зарубежных гостей в составе посетителей развлекательного комплекса "Сочи Казино и Курорт" составляет 14,2%", — говорится в сообщении.

Лидерами по количеству посещений стали страны СНГ, Восточной Европы и Западной Европы. В то же время география зарубежных посетителей включила игроков из таких стран, как Аргентина, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Марокко, Южная Корея, Израиль, Иордания, Иран.

"География наших посетителей значительно расширяется, и мы не можем быть не рады этому. С января по май "Сочи Казино и Курорт" посетили граждане из 62 стран, не включая Россию, это свидетельствует о том, что наш проект интересен для зарубежной аудитории. Прямо сейчас на площадке казино проходит крупнейший международный чемпионат PokerStars Championship Sochi, который, безусловно, позволит нам привлечь еще больше зарубежных гостей на курорты Сочи, — заявил генеральный менеджер "Сочи Казино и Курорт" Стюарт МакЛафлин.

"Сочи Казино и Курорт" — это первый развлекательный комплекс мирового масштаба, открывшийся 5 января 2017 года на территории всесезонного и горного курорта "Горки Город". Единовременно в казино могут находиться до 2 тысяч человек.