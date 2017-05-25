Турпоток в Египет начал расти без россиян

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туристический поток в Египет пошел в рост даже без россиян — в первом квартале 2017 года страну посетило на 51% больше туристов, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Египет обнародовал официальную статистику по иностранному турпотоку за первый квартал 2017 года. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS), страну посетило 1,7 миллиона иностранных туристов, что на 51% больше, чем год назад", — говорится в сообщении.

За 2016 год Египет посетили 5,4 миллиона туристов, что на 40% ниже, чем в 2015 году.

Впереди Европа



Эксперты отмечают, что число европейских туристов в первом квартале этого года выросло на 60%. На первом месте оказались немцы (35% от общего въездного потока), на второе место впервые вышли украинцы, а замыкают тройку лидеров британцы.

Туристы из России в виду отсутствия организованного турпотока в египетской статистике не фигурируют, в связи с чем Египет стремится привлекать больше туристов с новых рынков – Китая и Индии, а также близлежащих регионов, таких как Ближний Восток и Северная Африка.

Так, в Египте по-прежнему делают ставку на арабских туристов — число гостей из арабских стран в первом квартале выросло на 38% в годовом выражении, а по итогам года египетские власти ожидают роста по арабскому рынку на 20-25%. Надеются в Египте и на индийских туристов, ожидая роста турпотока на 50% за счет открытия прямого авиасообщения с индийскими городами.

Однако, по прогнозам международной компании Colliers International, в апреле-июне 2017 года средняя загрузка отелей в Шарм-эль-Шейхе будет низкой: она не превысит 39%, в Хургаде — 40%. "Прогноз по году в целом – 40% занятости отельного фонда", — отмечают эксперты.

Российский вопрос



В то же время перспективы открытия Египта для российских организованных туристов пока не ясны. Переговоры между странами, как в среду отмечал замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, находятся в "подвешенном" состоянии.

Он напомнил, что по результатам последней проверки египетских аэропортов, которую провели российские специалисты, египетской стороне были представлены замечания, и выразил надежду, что египетская сторона устранит нарушения, и авиасообщение возобновится.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.