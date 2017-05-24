Евкуров объяснил, почему власти Ингушетии решили не класть асфальт

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Ингушетии не стали переводить туристическую отрасль региона на евростандарты, например, класть асфальт, поняв, что первозданность природы республики для туристов важнее, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Если мы изначально планировали выводить в соответствии с евростандартами – асфальт положить и другое, мы отказались от этой идеи, потому что для туристов первозданность более привлекательна, чем европейский стиль", — сказал Евкуров, представляя туристический потенциал Ингушетии турорганизациям России и иностранных государств в постоянном представительстве республики в Москве.

Кроме того, он отметил, что республика продолжает наращивать туристический потенциал за счет введения новых памятников культуры, в числе которых Башня Согласия, Аланские ворота, Мемориал памяти и славы и другие проекты. По словам Евкурова, в республике на постоянной основе действует более 20 маршрутов, ряд которых продуман окончательно, ряд требует доработки.

Глава Ингушетии, однако, отметил недостаточный уровень сервиса в республике. "Благодаря тем туристам, которые приезжают, мы учимся сервису. С этим довольно серьезно мы хромаем, мы это подтверждаем. Мы не можем улыбаться там, где надо улыбаться, мы хмуримся там, где не надо хмуриться, но это тоже со временем (уйдет), это опыт, здесь надо нарабатывать. Для этого должны быть специально обученные люди, для чего у нас заключены соглашения с вузами о подготовке нашей молодежи", — сказал Евкуров.