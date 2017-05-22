Москва надеется, что Анкара обеспечит безопасность российских туристов

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Россия надеется, что Турция обеспечит безопасное пребывание в стране российских туристов, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ситуация в сфере безопасности на турецких курортах зависит от тех решений, которые принимаются турецкой стороной, потому что обеспечение безопасности туристов целиком и полностью является ответственностью принимающего государства и принимающих организаций, включая туроператоров, отели и так далее", — сказал Медведев, касаясь темы безопасности российских туристов на курортах Турции.

Премьер подчеркнул, что власти РФ не могут "безучастно относиться к этой теме", и напомнил, что Россия ранее подготовила рекомендации для турецкой стороны, которые уже "могли бы быть исполнены для обеспечения надлежащей безопасности туристов".

"Турецкая сторона с благодарностью эти рекомендации приняла, старается исполнять. Мы понимаем, что не все так просто в нынешнем мире, тем более, регион это горячий, но, тем не менее, исходим из того, что в рамках достигнутых соглашений турецкой стороной будет сделано все для обеспечения безопасности большого количества российских туристов, которые прибывают на отдых в Турецкую Республику", — подытожил глава правительства.