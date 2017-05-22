Митрополит рассказал, что острова Кос и Нисирос ждут паломников из России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туристы из России смогут не только отдохнуть на греческих островах Кос и Нисирос, но и почувствовать себя ближе к Богу, совершив паломничество по православным святыням местам с помощью церковной карты, составленной на русском языке, сообщил РИА Новости митрополит островов Кос и Нисирос Нафанаил.

"Мы хотим, чтобы русские туристы на Косе отдохнули и почувствовали, что они стали ближе к Богу. Многие россияне, которые проводят свой отпуск на острове, приходят к нам в церкви с иконами, образами и другими знаковыми вещами, купленными в местных лавках, мы с удовольствием освящаем предметы, которые они приносят", — начал свой рассказ священник.

Глава митрополии сообщил, что только на острове Кос находится около 400 церквей, из которых 50 храмов имеют важное религиозное значение. Он также подчеркнул, что сохранилась уникальная церковь, построенная во времена османского ига, которое продолжалось около 400 лет.

Нафанаил поведал интересную историю о том, каким образом турки-мусульмане дали жителям Коса разрешение на строительство православного храма.

"Дело в том, что Греция всегда имела связи с Россией. Во времена правления Екатерины II местные купцы отправились к императрице с большими подарками. Она приняла негоциантов с Коса очень радушно и спросила, как может отблагодарить их за щедрые дары. Греки попросили русскую государыню добиться у султана разрешения на строительство храма на родном острове. Екатерина согласилась, но пообещала сделать это только через год. Когда купцы вернулись в Россию на следующий год, то императрица вручила им разрешение на строительство православной церкви, подписанное самим турецким султаном", — рассказал он.

По словам митрополита, тогда же греки привезли из России на родину список с иконы Андрея Рублева, выполненный русскими мастерами. "Реликвия до сих пор хранится в церкви в местечке Кефалос на Косе. Для нас это свидетельство очень важной духовной связи между нашими странами", — заявил собеседник агентства.

"Мне не нравится сам термин "паломнический туризм", так как в нем чувствуется что-то коммерческое. Испокон веков и в Греции, и в России были такие люди, которые отправлялись в путь, чтобы увидеть православные святыни и поклониться им. Я бы хотел, чтобы подобные путешествия сохранились именно в таком виде", — пояснил Нафанаил.

Митрополит посетовал, что если раньше потоки паломников формировались как бы сами по себе, то теперь жизнь направляет их в коммерческое русло.

"Истинно верующим людям не нужны коммерческие услуги, они так же, как и я, не воспринимают само понятие "паломнического туризма", особенно его рекламу. Для них вполне естественно отправляться к значимым христианским местам по зову своего сердца, исполненного веры", — поделился мыслями священник.

Он отметил, что русские туристы часто заходят в церкви на острове, и заверил, что им всегда рады. "Это очень приятно, мы стараемся все им показать и, по возможности, рассказать. Но мы это делаем не для денег, а потому, что мы братья по вере. У Греции с Россией всегда были очень хорошие дружеские отношения. Мы верим в единого Бога и отправляемся по святым местам не из-за денег", — заверил собеседник.

Церковная карта на русском языке

Нафанаил рассказал, что поскольку он родился на Косе и уже восемь лет служит на острове митрополитом, то счел своим долгом исследовать все храмы островов Кос и Нисирос, а потом составить наглядную карту с указанием их местоположения.

"Это был мой долг, так как я сам выбрал такую работу и стиль жизни. В карте есть пояснения не только на греческом и английском языках, но и на русском. Это сделано для того, чтобы русские паломники могли легко ориентироваться на местности и находить нужные храмы. Кроме того, таким образом нам хотелось показать, насколько для греков важны гости из России, которые остаются нашими единоверцами", — пояснил митрополит.

Он доложил, что на составление карты святых мест Коса и Нисироса пришлось потратить три года.

"На деньги митрополии мы выпустили 10 тысяч экземпляров карт, которые раздали во все туристические офисы острова. Затем мы выпустили еще одну карту, где были указаны не только храмы, но и так называемые "византийские маршруты". Но я так и не увидел ни одного русского туриста, который путешествовал бы по острову с одной из этих карт в руках", — посетовал священник.

Митрополит еще раз отметил, что ни в коем случае не выступает против туризма и пояснил, что как духовное лицо заниматься этим бизнесом не имеет права и желания.

"Было бы очень хорошо, чтобы кто-нибудь из туроператоров в Греции и в России занялся обслуживанием паломников на религиозных маршрутах Коса и Нисироса. Мы бы с удовольствием помогли им в этом деле, подсказали бы значимость тех или иных христианских объектов, рассказали бы их историю. Мне бы не хотелось воспринимать паломничество как направление туризма, приносящее деньги. Для меня ценно то, что мы можем что-то дать своим гостям или показать то, чего они никогда не видели", — резюмировал он.