Эксперты считают начало туристического сезона для Петербурга неудачным

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Отельеры и туроператоры Санкт-Петербурга утверждают, что начало сезона оказалось ниже их ожиданий, так как загрузка отелей на майские праздники снизилась на 9%, а бронирование туров в Северную столицу — на 30%, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Бронирование отелей в северной столице в период майских праздников просело на 10%, а в отдельные даты — на 40%. Самое заметное снижение наблюдалось в первые майские праздники. К примеру, если в эту дату в 2016 году отели были заполнены на 88%, то в этом году только на 54%. Показатель RevPar (доход на номер) снизился на 40% в целом по рынку", — говорится в сообщении со ссылкой на данные сервиса hotelmarketdata.ru.

Вторая часть майских праздников позволила выправить ситуацию. Загрузка гостиниц 9 мая выросла на 1% к прошлом у году и составила 51,5%. Однако заработки гостиниц снизились на 4%, поскольку цены оказались ниже, чем в прошлом году, примерно на 5%.

"В итоге за весь период майских праздников с 28 апреля по 9 мая отели северной столицы приняли на 9% меньше гостей, чем в прошлом году и заработали на 4% меньше", — отмечают эксперты.

Отельеры и туроператоры подтверждают, что начало сезона оказалось ниже их ожиданий. Бронирование туров в Санкт-Петербург на майские праздники упало на 30%, говорит коммерческий директор компании "Прогулки по Петербургу" Павел Киселев. В отеле "Гельвеция" зафиксировали снижение бронирований на 25% к прошлому году. По словам генерального директора Кристины Кузнецовой, невысокую загрузку отмечают и в отеле Domina St. Petersburg.

По мнению участников, дело не в погоде, которая в этом году оказалась нетипично холодной для начала мая, а в укреплении рубля. "Российские граждане снова поехали отдыхать за границу, а для иностранцев наше направление тоже стало менее привлекательным", — комментирует генеральный менеджер отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы. Павел Киселев считает, что снижение популярности Петербурга может быть связано и с последствиями взрыва в метро 3 апреля.

В летние месяцы участники петербургского туристического рынка тоже не ждут повторения прошлогодних рекордов. По мнению операторов, Турция и другие иностранные направления продолжат оттягивать туристический поток. Как негативный фактор участники рынка рассматривают и Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Цены на транспортное обслуживание, по словам операторов, во время матчей Кубка конфедераций подскочили на 30%.