Мэр Сочи рассказал, на что надо тратить средства от курортного сбора

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Доходы от курортного сбора, который планируется с 2018 года ввести в качестве эксперимента в четырех регионах России, стоит направить на повышение уровня безопасности, заявил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

"Если у нас появятся деньги от курортного сбора, которые можно будет направить на улучшение городской среды, их нужно будет направлять на безопасность. Это видеокамеры, это различные интеллектуальные системы, которые постоянно меняются", — сказал он, выступая на пресс-конференции "Туристические возможности Сочи".

"У нас 6 тысяч камер, из них 1,4 тысячи следят за городской средой, это дает нам безопасность и уверенность. Но нам уже говорят, что нужно переходить на интеллектуальные системы, на это нужно потратить еще 1,2 миллиарда рублей. Жизнь идет вперед, и это нужно делать. А за счет каких средств?", — пояснил Пахомов.

Мэр уточнил, что чем больше туристов, тем больше у города затрат, а еще необходимо выделять средства и на развитие среды.

"Поэтому введение курортного сбора — совершенно правильное решение. Но здесь нужно подходить очень осторожно. Я бы вводил не более 30 рублей в день, но понемногу, и смотрел, как это будет сказываться на турпотоке", — резюмировал глава Сочи.