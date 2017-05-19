Мэр Сочи рассказал, на что надо тратить средства от курортного сбора

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Доходы от курортного сбора, который планируется с 2018 года ввести в качестве эксперимента в четырех регионах России, стоит направить на повышение уровня безопасности, заявил глава города Сочи Анатолий Пахомов.
"Если у нас появятся деньги от курортного сбора, которые можно будет направить на улучшение городской среды, их нужно будет направлять на безопасность. Это видеокамеры, это различные интеллектуальные системы, которые постоянно меняются", — сказал он, выступая на пресс-конференции "Туристические возможности Сочи".
Мэр уточнил, что чем больше туристов, тем больше у города затрат, а еще необходимо выделять средства и на развитие среды.
"Поэтому введение курортного сбора — совершенно правильное решение. Но здесь нужно подходить очень осторожно. Я бы вводил не более 30 рублей в день, но понемногу, и смотрел, как это будет сказываться на турпотоке", — резюмировал глава Сочи.