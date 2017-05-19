Эксперимент по курортному сбору в Сочи начнут с 20-30 рублей в день

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Начинать эксперимент по курортному сбору нужно осторожно, с суммы в 20-30 рублей в день, а затем смотреть, как на это нововведение реагирует потребитель, заявил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

"Принимать решение о сумме курортного сбора должен город. Я бы в начале эксперимента по курортному сбору сделал ставку не более 20-30 рублей в день и посмотрел, как это будет восприниматься туристами. На фоне того, что Турция демпингует, будет неправильным вводить сбор в 100 рублей в день", — сказал он, выступая на пресс-конференции "Туристические возможности Сочи".

Пахомов считает, что вводить курортный сбор нужно, так как территории и городская среда должны развиваться, в противном случае туристы туда не поедут.

"В Сочи мы в год тратим порядка 4,5 миллиарда рублей ради того, чтобы принимать туристов достойно. Сегодня эта сумма не окупается, и мы ее пополняем за счет края", — пояснил мэр Сочи.

"Бюджет города позволяет нам увеличивать и улучшать городскую среду, но даже газоны в Олимпийском парке мы поддерживаем в порядке за счет проведения субботников", — прокомментировал ситуацию Пахомов.