Мэр Сочи направил в МИД просьбу упростить получение виз для европейцев

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Глава города Сочи Анатолий Пахомов отправил в министерство иностранных дел РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность облегчения порядка получения виз европейским туристам, собирающихся отдохнуть в Сочи.

Он рассказал, что недавно к нему обратился владелец туроператора TUI, сообщив, что европейские туристы не хотят ехать в Грецию и Турцию, а хотят ехать в Сочи, и попросил помочь с получением виз.

"Мы отправили письма в МИД, чтобы рассмотрели вопрос, который все-таки является государственным. Если мы визы сделаем более доступными, европейский турист поедет к нам", — сообщил Пахомов журналистам.

Он уточнил, что в этом письме написал, что туроператор TUI хочет три раза в неделю перевозить туристов из Англии и Германии в Сочи, но для этого надо поменять условия получения визы, и попросил рассмотреть такую возможность. Пахомов сказал, что у городской администрации Сочи есть представление, каким образом можно было бы упростить порядок получения виз европейцами, но не озвучил его.