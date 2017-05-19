Мэр Сочи призвал не доверять слухам о повышении цен на курорте в 2017 году

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Глава города Сочи Анатолий Пахомов призывает россиян не доверять слухам, распространяемым в том числе и туроператорами выездного туризма, о повышении цен на курорте в 2017 году.

"Мы перед собой ставим задачи. Чтобы, прежде всего, ценообразование было разумным. Не верьте никому, даже туроператорам, которые работают на выездном туризме, они откровенно лгут", — сказал он в пятницу, выступая на пресс-конференции "Туристические возможности Сочи".

Пахомов подчеркнул, что в Сочи очень серьёзно следят за ценообразованием, так как понимают, что в данный момент идёт демпинг со стороны турецких курортов.

"Мы рекомендуем своим курортам воздержаться от повышения цен по сравнению с прошлым годом", — доложил глава Сочи.

"У меня есть все основания заявить, что в том, что курорт работает так успешно сегодня и имеет такую загружаемость круглый год, заслуги туроператоров не так уж велики. Мы презентуем курорты, мы показываем курорты в городах России. Я лично со своими коллегами объехал 30 городов", — доложил Пахомов.