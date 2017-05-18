Туроператоры России оценивают рост спроса на испанское направление в 30%

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские туроператоры располагают данными, что рост спроса по испанскому направлению на лето 2017 года оценивается в пределах 30%, путевки раскупают на период до сентября, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным российских туроператоров, рост спроса по направлению на это лето 2017 года оценивается в пределах 30%, а глубина продаж достигает сентября", — говорится в сообщении.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова отметила, что Испания занимает третье место среди летних направлений компании после Турции и Греции.

"Раннее бронирование было активнее, чем в прошлом году, и стартовало раньше. В частности, в феврале показатели превышали прошлогодние в четыре раза. Глубина продаж неплохая. Бронирования более или менее равномерно распределены по всему сезону вплоть до сентября. На некоторые даты закрыто более 80% кресел", — сообщила она.

Руководитель отдела Испании, Португалии, Греции и стран Америки туроператора "КМП Групп" Елена Ласеева, подчеркивая стабильно положительную динамику спроса на Испанию в этом сезоне, особо отмечает хорошую глубину продаж по направлению вплоть до Нового года.

Менеджер европейского отдела туроператора "Веди Тургрупп" Ренат Бедердинов, сообщил, что глубина продаж Испании на это лето в среднем составляет примерно 1,5-2 месяца, есть бронирования и до сентября включительно.

По информации туроператора BSI Group, Испания — в списке самых востребованных направлений в весенне-летнем сезоне 2017 года. "Запросы есть от туристов практически на весь летний сезон, вплоть до конца сентября. Такая активность очень радует и позволяет надеяться на более успешный сезон в целом", — говорят в компании.

Об устойчивом спросе говорит и туроператор "ПАКС", для которого Испания — новое направление в этом году. Глубина продаж у компании на сегодняшний день достигает середины октября. В основном, туристы "ПАКС" берут туры на 7 или 14 ночей или же недельные экскурсионные туры.