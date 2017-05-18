Российские туроператоры прогнозируют рост турпотока в Италию до 40%

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские туроператоры считают, что объем турпотока в Италию летом может возрасти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Наметившийся в 2016 году небольшой рост турпотока в Италию, продолжается и в этом году. Как рассказали операторы, подъем зафиксирован даже на майские праздники, последнее время утратившие ключевые позиции одного из пиков выездного рынка на этом направлении", — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директор компании "Карлсон Туризм" Марии Малышевой, майские показатели подросли на 10-15%, однако на докризисные объемы так и не вышли.

"Об успешных майских продажах говорили и другие операторы. В частности, PR-директор компании BSI Group Светлана Баранова отметила хорошую глубину продаж — активные бронирования на эти даты начались еще в феврале-марте. Спросом пользовались групповые туры в Рим, Флоренцию и Венецию, а также лечебно-оздоровительные программы на курортах Монтекатини Терме и Абано Терме. Генеральный директор компании "Де Визу" Алексей Лебедь назвал среди самых популярных туров короткие выезды в Рим, преимущественно на вторую праздничную дату", — приводятся отзывы представителей турбизнеса.

По лету игроки также сходятся в оценках, предвидя добротный сезон с положительными показателями. Отмечают, что направление бронируют с глубиной до начала сентября.

В "Карлсон Туризм" прогнозируют, что в целом по лету прирост по Италии составит порядка 30% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, а по отдельным направлениям может достигнуть 40%. По мнению Малышевой, сейчас Италия популярна и у европейских туристов, включая тех, кто не отважился вернуться в Турцию. "На высокие даты июля-августа качественные отели загружаются очень активно. Выживаем только за счет взятых заранее блоков, иначе не смогли бы найти мест", — сказала она.

Коллеге вторит директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис. "Мы ждем успешного итальянского сезона, планируем увеличить объем на 40%. Продажи, особенно по тарифу раннего бронирования, в два-четыре раза опережают показатели 2016 года", — сообщила она.