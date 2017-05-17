Российские гастрономические недели были впервые отмечены в отчете UNWTO

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Проект "Российские гастрономические недели" в 2017 году впервые был отмечен в международном гастрономическом отчете Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), сообщил в среду вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, президент "Международного эногастрономического центра" Леонид Гелибтерман.

Выступая на заседании круглого стола "Гастрономический туризм как фактор развития въездного и внутреннего туризма России", он рассказал, что концепция проведения Российской гастрономической недели (РГН) за рубежом родилась при поддержке Ростуризма и Всемирной туристской организации (UNWTO).

"Первая Неделя прошла в 2015 году в Мадриде, вторая — в Мадриде и Барселоне. Мы продолжаем проект Российских гастрономических недель. Ближайшая неделя пойдёт с 13 по 17 ноября 2017 года на Кипре", — сообщил Гелибтерман.

Он также поделился планами на 2018 год и доложил, что уже поступила заявка, которая согласована с МИД РФ, Ростуризмом и Минкультуры на проведение РГН в Японии. Японцы в свою очередь предложили сделать ответную гастрономическую неделю Японии в России, отметил он.

"Далее у нас в планах Греция, поскольку у нас идёт "перекрёстный" год, и греческое правительство высказало очень горячее желание провести РГН. Кроме того, мы очень плотно работаем со Швейцарией, и скорее всего мы проведём РГН сразу в нескольких кантонах. Проект очень добрый, понятный, и он будет продолжаться и дальше, так как вызывает большой интерес", — продолжил эксперт.

"Вчера вечером мне сообщили, что в международный отчёт о гастрономическом туризме, который опубликовало UNWTO, впервые за всю историю были включены Российские гастрономические недели. Это очень большое достижение, когда о России говорят с позитивной точки зрения, особенно в условиях непростой международной обстановки", — сообщил Гелибтерман.