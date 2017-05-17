Путин: Россия ожидает увеличения встречного турпотока из Италии
15:0917.05.2017
(обновлено: 15:10 17.05.2017)
2100
СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Италия пользуется большой популярностью у российских туристов, в России ожидают увеличения встречного турпотока, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.
"Отличительной чертой российско-итальянского сотрудничества являются традиционно тесные связи в сфере культуры и туризма. Италия пользуется большой популярностью у российских туристов. В 2016 году Италию посетило 710 тысяч человек из нашей страны. Ожидаем увеличения встречного турпотока", — сказал Путин.
По его словам, для этих целей в Риме и Милане были открыты специализированные туристические офисы.