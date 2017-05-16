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Туризм
Туризм

Турбизнес уверен, что росту турпотока из России в Грецию беженцы не мешают

12:1816.05.2017
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© РИА Новости . Ирина НехорошкинаПринятие Клятвы Гиппократа на греческом острове КосПринятие Клятвы Гиппократа на греческом острове Кос
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Информация о наплыве беженцев из Азии и Африки на греческий Кос практически не повлияла на отношение российских туристов к этому острову, и Россия осталась практически единственной крупной страной, турпоток из которой продолжает расти на фоне уменьшения количества туристов из других государств Европы, рассказала РИА Новости глава Ассоциации отельеров и туроператоров острова Кос Свиноу Константина.

Она посетовала, что 2016 год для Греции, и для Коса в частности, был не очень хорошим в плане туризма, но не потому, что греки к нему не подготовились, а потому, что как раз тогда аккумулировались последствия негативных событий 2014 года.

"Я говорю о той неправильной информации, которая появилась в мировых СМИ после того, как через нашу страну пошли потоки беженцев в Европу. В 2016 году на Кос приехало всего 870 тысяч туристов, в то время как в 2015 году мы приняли один миллион гостей со всего мира. Для себя мы считаем, что средняя посещаемость острова составляет около миллиона человек, может быть, немного выше. При этом речь идет лишь о тех туристах, которые прибывают на Кос на самолетах, но есть еще немало гостей, которые добираются к нам водным путем", — пояснила Константина.

Вид на остров Кос с борта самолета
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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Рост российского турпотока

Представитель турбизнеса отметила, что, хотя в последние два года на острове наблюдалось снижение туристических потоков из большинства стран мира, турпотоки из России только увеличивались, и посещаемость устойчиво росла.

"Нас очень радовало это обстоятельство. Если бы мы могли повлиять на упрощение визового режима между Россией и странами Шенгенской зоны, а так же снизить стоимость евро по отношению к российскому рублю, то количество россиян на нашем острове значительно увеличилось бы. Но даже в реальных условиях количество туристов из России в 2016 году увеличилось как минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом", — заявила она.

По словам собеседницы агентства, русский рынок на Косе сейчас занимает седьмое место, хотя до кризиса он был на четвертом. "Однако, поскольку турпоток из России продолжает расти, в этом году мы ждем его увеличения еще на 10%, что может серьезно изменить рейтинговую позицию вашей страны", — считает она.

"Информация о наплыве беженцев на Кос практически не повлияла на поток российских туристов. Проблемы появились после того, как разорились несколько крупных российских туроператоров. Например, когда с рынка неожиданно ушел "Лабиринт", многие русские туристы не могли улететь с острова, они потеряли свои деньги, люди были в отчаянии. Некоторые отели буквально выставляли туристов на улицу, но было много гостиниц, которые селили у себя людей бесплатно и разрешали им жить до окончания срока поездки", — рассказала представитель турбизнеса.

Страны мира. Греция
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Туристическая привлекательность острова

"Основная часть туристов приезжает на Кос за солнцем — это немцы, англичане и русские, но многие интересуются и богатой историей Коса. На острове предлагают экскурсии на любой вкус, от исторических маршрутов до морских путешествий, в том числе и в турецкий Бодрум. Можно совершить однодневную прогулку на судне вокруг острова, но многие предпочитают арендовать яхту с капитаном на одну-две недели и с комфортом путешествовать по Средиземному морю", — продолжила она свой рассказ.

Кос действительно очень удачно расположен, с него по морю легко добраться на многие острова и другие территории. Всего 11 километров отделяет его от Турции, 9 километров — от острова Нисирос, 8 километров — от острова Калимнос. "Можно приехать на Кос и использовать его как отправную точку для самых разных маршрутов", — пояснила эксперт.\

Константина считает, что главная историческая привлекательность Коса заключается в том, что остров является родиной знаменитого Гиппократа — легендарного основателя медицины. Очень много людей посещают знаменитый Асклепион — место, где легендарный врачеватель исцелял больных и реализовывал свои смелые идеи в области медицины.

"Однажды даже выпускники медицинских ВУЗов из России давали клятву Гиппократа прямо в Асклепионе. Мы уже предлагали министру по туризму Греции продумать специальную программу для российских студентов-медиков, чтобы они смогли получать дипломы и давать клятву на родине Отца медицины, организовать информационную поддержку такого вида туризма. Хотя быстро сделать это не получается, но от этих планов мы не отказываемся. Эта идея просто летает в воздухе", — поделилась она.

Другим важным шагом к увеличению турпотока на Кос она считает инициативу митрополита острова в отношении создания и пропаганды паломнического туризма, который разработал целую программу по христианским маршрутам и даже создал подробную карту религиозных объектов Коса.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Греки не боятся конкуренции с Турцией

"Мы знаем, что в 2016 году турецкое туристическое направление, которое некоторое время отсутствовало на российском рынке, вновь вернулось туда. Это обстоятельство не пугает греческих предпринимателей в сфере гостеприимства, так как мы не думаем, что Турция сможет быстро восстановить свои прежние позиции, ведь там осталось еще много проблем, которые быстро не решить", — прокомментировала ситуацию собеседница.

По ее словам, есть еще одно обстоятельство в пользу Греции — те русские туристы, которые приезжают на Кос, для себя уже решили, где им комфортнее отдыхать. Люди выбирают Грецию не потому, что вынуждены это делать, а потому что они так хотят, так как полюбили эту страну. "Русская и греческая культура имеют очень много общего, и православным у нас гораздо комфортнее, чем в мусульманских странах", — считает собеседница агентства.

"С точки зрения получения выгоды, греки должны были бы радоваться тому, что в Турции неспокойно, и отношения с Россией складываются неоднозначно. Но мы совсем по-другому смотрим на эту ситуацию. Греки жалеют своих турецких соседей и хотят им помочь. Пусть у них все будет хорошо", — заявила эксперт.

Безопасность туристов и беженцы

Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности туристов, представитель турбизнеса подчеркнула, что поскольку Кос маленький остров, то на нем все знают друг друга. "Если что-то случается, то все тут же узнают об этом и вместе принимают решение, как поступать. У нас даже из открытых автомобилей ничего не крадут. Здесь десятилетиями ничего не случатся", — заверила собеседница.

"Через остров в последнее время прошло 80 тысяч беженцев из Африки и Азии, но и они не создали серьёзных проблем местным жителям или туристам. Когда иммигранты прибывают на остров, то они походят карантин, не только на предмет проверки на наличие серьёзных заболеваний и инфекции, но и на предмет их благонадежности", — продолжила она.

После того как беженцы прибывают на Кос, их отвозят в карантинную зону, а потом транспортируют в лагерь, который расположен вдалеке от населённых пунктов острова. Сейчас, по данным эксперта, на острове находятся примерно 400 беженцев, и ещё около 100 человек ожидают депортации обратно, так как их благонадежность вызывает сомнения.

"На Косе сейчас небольшой поток беженцев, так как напротив нашего острова расположен турецкий курорт Бодрум. Там тоже были проблемы с иммигрантами, поэтому они со своей стороны стараются сдерживать этот поток, так что и до нас он доходит в сокращённом виде. Греческие и турецкие предприниматели сумели договориться между собой, а потом и с властями, что помогло снизить наплыв иммигрантов.

Мы все волнуемся, будет ли Турция, как и прежде, сдерживать потоки беженцев, турки сами волнуются, но мы все надеемся, что (президент Турции Тайип) Эрдоган сдержит свое слово и не сменит курс. При этом мы не можем каждый день жить в страхе перед новой сокрушительной волной беженцев. Чтобы ни случилось, мы готовы выстоять", — заверила Константина.

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