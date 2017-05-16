Греческие пляжи заняли второе место в мире по числу "Голубых флагов"

АФИНЫ, 16 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Международным знаком качества "Голубой флаг" в этом году отмечены 486 греческих пляжей и 12 марин, по этому показателю Греция заняла второе место в мире после Испании, сообщает Греческое общество охраны природы (EEPF), которое является национальным оператором международного "Голубого флага".

В прошлом году "Голубые флаги" получили 438 пляжей и марин в Греции, и она занимала третье место после Испании (691 флаг) и Франции (492 флага).

В Греции больше всего флагов получили Халкидики (71), Крит (Ханья – 34, Ретимно – 17, Ираклион – 19, Ласити – 42), Закинтос (18), Керкира (10), Кефалония (13), Аттика (16).

В программе участвует 47 стран. Международный комитет отметил почти 3,6 тысячи пляжей, более 660 марин и 50 туристических судов.

Программа "Голубой флаг" является одним из самых популярных в мире международных экологических знаков качества. Присуждается он с 1987 пляжам и пристаням, которые отвечают строгим требованиям, и действует в течение одного года. Необходимым условием для присуждения пляжу "Голубого флага" является отличное качество воды. Всего же действует 33 критерия, которые касаются чистоты, организации, информации, безопасности купальщиков и посетителей, охраны прибрежных природных ресурсов и прибрежных районов. Ведущие туристические агентства обращают особое внимание на "Голубой флаг" при выборе направления для своих клиентов. Это знают все руководители прибрежных районов, муниципалитетов, гостиниц и кемпингов, участвующие в добровольной программе.