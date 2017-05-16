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Туризм
Туризм

Китайские туристы готовы ехать на Дальний Восток за таежной романтикой

09:4816.05.2017
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© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фотоМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ХАБАРОВСК, 16 мая – РИА Новости. Туристы из КНР на Дальнем Востоке интересуются первозданной природой, охотой и рыбалкой, а также круизами по реке Амур, сообщила журналистам директор отделения фирмы "Саньдзянкоу" Сюй Сююдзюань.

В рамках первого форума международной ассоциации туриндустрии стран АТР, которая проходит во вторник в Хабаровске, туристические фирмы Хабаровского края проводят презентацию своих проектов и направлений. Возможности региона изучают представители более 30 туркомпаний Китая.

"Мы видим, что в этом году мы больше отправим китайских туристов к вам. Интересуюсь, могут ли наши туристы посещать вашу часть Большого Уссурийского острова под Хабаровском. Что касается наших клиентов, то сейчас они очень интересуются рыбалкой, охотой в естественной дальневосточной природе, круизами по Амуру, особенно летом", — сказала Сюй Сююдзюань.

По ее словам, те, кто уже побывал в Европе и Африке, начинают интересоваться Дальним Востоком: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Байкал. "Я думаю, Дальний Восток вскоре станет горячей туристической точкой", — сказала она.

Рыбалка на горных реках и амурские просторы

Вулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Пирагис
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В свою очередь хабаровские фирмы готовы обеспечить туристам из КНР и таежную романтику, и любование живописными берегами Амура.

"Наша компания начала работать в этом году, мы организуем путешествия по реке Анюй, рыбалку, русскую баню. На нас самостоятельно вышли представители турфирмы из Китая и первые две группы туристов из КНР – 15 человек — в апреле уже приняли. Гости были в восторге, поймали огромную рыбу, и потом все с ней фотографировались", — сообщил РИА Новости директор компании "Заповедные места" Дмитрий Ильин.

Как сообщил замдиректора яхт-клуб "Лагуна" Олег Мицура, сегодня уже есть возможность организовать круизы по Амуру на яхтах, в том числе и по маршруту остров Большой Уссурийский – Шантарские острова (Охотское море).

"Большой популярностью пользуются круизы по Амуру. Мы готовы предоставлять свои услуги иностранным туристам – интерес проявляют китайцы, японцы, корейцы, но пока большинство наших клиентов — это россияне. Мы работаем в этом туристическом направлении второй год, на сегодняшний день уже на полтора месяца вперед все расписано", — сказал Мицура.

Русская деревня и роспись матрешек

Залив Владимира в Приморском крае. Архивное фото
© Fotolia / voldemar992
На Дальнем Востоке появится фонд развития туризма
Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры представил представителям турбизнеса КНР свой уникальный проект. В поселке Бычиха под Хабаровском создана "Русская деревня". В этом туристическом центре восстановлена изба 19 века с русской печью, предметами быта крестьян-переселенцев. Здесь проводятся мастер-классы по различным видам народных ремесел, обрядовые праздники, фестивали.

"Туристы из Китая среди наших гостей есть. Они считают, что самое главное, что должен сделать китайский турист в "Русской деревне" — расписать матрешку, и расписывают с удовольствием. Они также интересуются обрядовыми представлениями", — сказала представитель центра.

Надежды на Остров Дружбы

Города России. Владивосток
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Дальневосточный туризм обсудят на Тихоокеанском туристском форуме
Представители туриндустрии Китая и России уверены, что мощное развитие приграничный туризм двух стран получит после открытия туристических объектов на острове Большой Уссурийский под Хабаровском, часть которого в 2008 году была передана Китаю по соглашению между руководством двух стран. Обе стороны планируют сделать территорию "Островом Дружбы".

Ранее сообщалось, что на остров с обеих сторон построены мосты. Китайская сторона завершила на своей части строительство основных объектов инфраструктуры. Они готовы принимать иностранных туристов уже с лета этого года. В прошлом году остров посетили 280 тысяч китайских туристов. И по оценкам специалистов, в связи с интересом людей к этой территории, турпоток будет возрастать. Вопрос строительства пограничного перехода на Большом Уссурийском острове пока находится в стадии согласования.

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