Россияне стали лидерами среди туристов, посетивших Латвию в 2017 году

РИГА, 16 мая – РИА Новости. Россияне стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Латвию в первом квартале 2017 года, число российских гостей выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, которые публикует интернет-портал Delfi.

В апреле в Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов отмечали, что россияне вернули себе лидирующие позиции в списке туристов, посещающих республику, однако конкретных цифр еще не было. В 2014–2015 году Латвия пережила сильный спад потока туристов из России. В этот период больше всего отдыхающих приезжало из Германии.

В целом, как отмечается в исследовании, 46,9% иностранных гостей Латвии в первом квартале этого года являлись гостями из соседних стран: 20,4% — из России, 11,7% — из Эстонии, 11,6% — из Литвы, 3,2% — из Белоруссии.

В Риге за этот срок было принято 83,7% иностранных гостей, в Юрмале — 6,6%, в Даугавпилсе — 1,4%, в Лиепае — 1,1%, в Сигулдском крае — 0,9%.

За первые три месяца 2017 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 397,4 тысячи гостей — на 8,6% больше, чем за тот же период 2016 года. Из них 264,3 тысячи были иностранцы, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Число жителей Латвии, отдыхавших в гостиницах родной страны, выросло на 6%, до 133,2 тысячи.