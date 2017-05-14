Крым в ближайшее время станет международной круглогодичной здравницей

ЯЛТА, 14 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Крым в ближайшее время, несмотря на санкции, станет не только круглогодичной всероссийской, но и международной здравницей, заявил в пятницу заместитель постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Леонид Ежов.

"Крым имеет большой потенциал, сюда постоянно приезжают гости, регионом постоянно интересуются, а существующие санкции уже никого не волнуют", — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма".

"Все прекрасно понимают, что в ближайшее время Крым станет не только всероссийской здравницей, но и международной здравницей. Под это заложен очень большой потенциал, который в ближайшее время будет только расти", — отметил Ежов.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк доложил, что, по данным Федеральной пограничной службы, в 2016 году на лечение в Крым приехали представители 64 стран мира, несмотря на санкции.