Менее 3% туристов приобретают страховку в путешествиях по России

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Страховку в путешествиях по России в 2016 году приобрели только 1,7 миллиона человек из 60 миллионов внутренних туристов, что составляет примерно 2,8%, сообщила председатель комитета по вопросам страхования в туризме Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

Выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма", она отметила, что все туристы, выезжающие за рубеж, уже привыкли к страхованию, а туристы, путешествующие по России, только привыкают к этой услуге.

"По статистике страхового сообщества, количество застрахованных человекопоездок в 2016 году составило 14,2 миллиона. Это мы посчитали общее число российских туристов за рубежом и по России. Есть данные, что по России в 2016 году путешествовало порядка 60 миллионов человек, и только 1,7 миллиона туристов были застрахованы на время поездки", — привела данные Алчеева.

По мнению эксперта, туристам сейчас не хватает информации о том, что есть такой продукт как страхование путешественников по России.

"С 2015 года все выезжающие за границу уже обязаны страховаться, и для внутренних туристов министерством культуры были созданы две новации. Речь идет о страховании детей и туристов на горнолыжных курортах. То есть, медленно, но верно тенденция идет к тому, чтобы страхование путешественников по стране стало обязательным", — сказала она.

При этом Алчеева подтвердила, количество застрахованных внутренних туристов постепенно растет. Если в 2012 году со страховкой путешествовали по стране 728,6 тысячи человек, то в 2016 году их количество увеличилось почти в 2,4 раза и превысило 1,7 миллиона человек.