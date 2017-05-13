Восстановление выездного туризма в России стимулирует развитие внутреннего

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Восстановление выездного туризма на российском рынке сегодня не мешает, а помогает росту внутреннего сектора отрасли, так как создаёт ценовую и качественную конкуренцию, заявил в пятницу заместитель генерального директора, директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма", он отметил, что 2015 и 2016 годах внутренний туризм пользовался в России очень большим спросом и выразил уверенность в том, что он будет пользоваться спросом и в этом году.

"Тем не менее, ажиотаж вокруг внутреннего туризма некоторые стали использовать во вред соотношения качества и цены. Однако теперь мы уже видим, то, что сейчас происходит с выездным туризмом, идёт на благо внутреннему туризму. Ценовая конкуренция положительно сказывается на стоимости российского турпродукта, на качестве обслуживания", — прокомментировал ситуацию туроператор.

Толчин считает очевидным, что выездной туризм потихоньку начинает восстанавливаться, но внутренний туризм настолько велик, что в нем есть большое количество вариантов для всех.

"Если несколько лет назад среднее туристическое агентство продавало внутренних направлений на 7-8% от общего количества продаж, то сегодня такой туризм занимает все большую и большую часть подобных сделок. Теперь его доля составляет 35% и более, в зависимости от месторасположения агентства с точки зрения доступности", — пояснил он.

"Мы должны понимать, возвращаются или не возвращаются Турция или Египет, потребителю нужно давать все. Внутренний туризм — это одна нога, а выездной — вторая нога любого туристического агентства", — сказал туроператор.