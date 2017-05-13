Калининградская область ожидает 1,5 млн туристов в 2017 году

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Калининградскую область могут посетить 1,5 миллиона туристов в 2017 году, сообщил врио губернатора области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши показатели по 2016 году — это где-то 1,4 миллиона, рост был довольно существенный, в районе 30%. В этом году мы консервативно этот рост будем оценивать. Если мы выйдем на 1,5 миллиона, нас это удовлетворит", — сказал Алиханов.

Он сообщил, что в регионе развиваются несколько больших проектов в рамках федеральной целевой программы развития туризма, в частности строительство променада в Светлогорске, которое должно быть завершено в 2017 году.

"Мы хотим договориться на ближайшие десять лет, где и что мы развиваем. Есть несколько конкурирующих проектов, строить три аквапарка в трех разных муниципалитетах довольно бессмысленно. Легче и правильнее сделать один грандиозный, который, обслуживая весь этот поток, был бы новой точкой притяжения", — добавил он.

По словам Алиханова, в середине лета должно быть принято решение о начале строительства грузопассажирского порта в Пионерске, который позволит принимать лайнеры и создаст новый туристический маршрут на Балтике.

По словам Алиханова, по оптимистичным прогнозам, благодаря лайнерам, число туристов может увеличиться на 400 тысяч человек в год. "Но я думаю, что 250-300 тысяч будет более чем достаточно, это серьезная прибавка", — сказал Алиханов.