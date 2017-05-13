Туроператоры заявили о необходимости доработать механизм курортного сбора

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости. Размер курортного сбора, который в экспериментальном порядке будет введен в четырех регионах России, должен быть дифференцирован по категории мест размещения туристов, считает член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Выступая на VIII конференции АТА "Актуальные вопросы внутреннего туризма", он отметил, что курортный сбор — вещь неплохая для развитых курортов и туристических стран. "Например, в отелях Рима ежегодно останавливаются около 30 миллионов человек, а в Италии — более 60 миллионов человек. Нам о таких цифрах можно только мечтать", — сказал представитель АТА.

Мкртчян напомнил, что в некоторых российских городах средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, москвичи, прилетая в Сочи, заплатят 100 рублей с человека в день, а люди, которые живут на отдухе у бабушек за 300 рублей в сутки, платить еще 100 рублей не будут, так как для них 100 рублей — это одна треть стоимости проживания.

"Поэтому курортный сбор нужно дифференцировать. Проблема в том, что законодатели не предлагают это делать. Нужно вводить отдельный налог для отелей разной категории звездности, и совсем отдельный налог для мест проживания, не имеющих сертификацию", — уверен Мкртчян.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.