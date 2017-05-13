Туроператоры заявили о необходимости доработать механизм курортного сбора

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости. Размер курортного сбора, который в экспериментальном порядке будет введен в четырех регионах России, должен быть дифференцирован по категории мест размещения туристов, считает член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
6.6%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
64.5%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
28.9%Едва ли это что-то изменит
Мкртчян напомнил, что в некоторых российских городах средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, москвичи, прилетая в Сочи, заплатят 100 рублей с человека в день, а люди, которые живут на отдухе у бабушек за 300 рублей в сутки, платить еще 100 рублей не будут, так как для них 100 рублей — это одна треть стоимости проживания.
Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.