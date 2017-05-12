Ростуризм счел цены на отечественных курортах приемлемыми

ЯЛТА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские регионы правильно восприняли рекомендации Федерального агентства по туризму не допускать необоснованного повышения цен на курортах страны и сохранить конкурентоспособность отечественного турпродукта на фоне возвращения на рынок турецкого направления, заявил РИА Новости в пятницу глава ведомства Олег Сафонов.

"В своё время мы предостерегали наши курортные регионы о том, чтобы повышение цен на туристический продукт в 2017 году оставалось в пределах инфляции. Сегодня мы видим, что и в Крыму и в Краснодарском Крае цены остаются вполне приемлемыми", — сказал собеседник агентства.

"Это говорит о том, что на местах учли наши рекомендации. Кроме того, там сами прекрасно понимают, что сохранить ценовую конкурентоспособность отечественных курортов просто необходимо, особенно в условиях, когда на туристический рынок России вернулась Турция", — пояснил Сафонов.

Кроме того глава Ростуризма подчеркнул, что качество российского турпродукта продолжает расти.