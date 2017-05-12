Власти Крыма намерены довести турпоток до десяти миллионов человек в год

ЯЛТА, 12 мая – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Крымчане рассчитывают довести количество туристов, посещающих полуостров, до 10 миллионов человек в год, как это было в годы СССР, заявил в пятницу председатель комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на полуострове отдохнуло 5,6 миллиона человек.

"Главная задача, которую перед нами поставило правительство, это довести количество туристов в Крыму до 10 миллионов человек в год. Такая цифра была достигнута в 80-х годах прошлого века, а с тех пор на полуострове создано много новых туристических комплексов и структур. Тогда всем хватало места, а с тех пор качество и количество структур просто "рядом не стояло", — сказал Черняк, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма".

Чиновник рассказал, что в Крыму есть 14 тысяч объектов показа на земле и 2,5 тысячи объектов под водой и уточнил, что "такого количества памятников на один квадратный метр нет ни в одной стране мира". "В Черном море нет такого разнообразия рыбы как в Красном, но ни одно море в мире не может похвастаться таким количеством галер, танков, самолетов, барж, которые были затоплены в разные эпохи", — прокомментировал Черняк.

Чиновник отметил, что такого количества инвестиций, которые сейчас вкладываются в Крым, на полуострове никогда не видели.

"Большие надежды мы возлагаем на открытие моста с железнодорожным сообщением. Тогда мы вообще никак не будем реагировать на погодные условия, так как наша паромная переправа – это единственное наше слабое место", — уточнил Черняк.

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