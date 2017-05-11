Спрос на летний отдых в Сочи в этом году вырос на 20%

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские туроператоры отмечают рост спроса на летний отдых в Сочи в этом году на 20% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении Ростуризма по результатам анализа рынка, проведенного ведомством.

"В этом сезоне по результатам раннего бронирования курорты России стоят на первом месте среди всей линейки нашей компании. Курорты Сочи, турпоток на которые по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, занимают лидирующую позицию", — рассказали в пресс-службе туроператора "Библио-Глобус". Увеличение спроса отмечают и в компании "Алеан".

"О востребованности южных курортов говорят и данные авиаперевозок. Так, по итогам первого квартала 2017 года на курорт прибыло на 16,9% больше пассажиров, чем в прошлом году, сообщили в Росавиации. Только в марте этого года в Сочи прилетело 363,4 тысячи человек, что на 34,5% больше, чем в том же месяце прошлого года", — добавляют в Ростуризме.

В то же время, некоторые компании сообщают и о более существенном увеличении спроса на авиабилеты в Сочи. Так, по данным сервиса Biletix, объем продаж билетов в Сочи на предстоящий летний период вырос более чем на 50%. Наибольшей популярностью южный курорт пользуется среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и Екатеринбурга, отметили в Ростуризме.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, "в последние дни в Сочи есть ажиотаж, как в горном, так и в прибрежном кластерах". "Продажи идут, на 1 мая Сочи лидировал по внутреннему рынку", — сказал Барзыкин.