Власти Рима планируют запретить туристам останавливаться у фонтана Треви

РИМ, 11 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Рима планируют полностью запретить пребывание у крупнейшего столичного фонтана Треви и организовать специальный "коридор", по которому многочисленные туристы смогут лишь пройти мимо и полюбоваться всемирно известной достопримечательностью Вечного города.

Об этих планах поведала в среду вечером в популярной телепередаче сама мэр Вирджиния Раджи, признав, что городские власти не в состоянии обеспечить постоянный контроль над одним из главных символов Рима, который ежедневно притягивает к себе толпы туристов. При этом многие гости Вечного города совершенно не понимают, насколько хрупким является этот памятник истории и культуры, а порой просто совершают акты вандализма или непристойные действия.

Так, в апреле многие туристы, воспользовавшись жаркой погодой, буквально превратили Треви в искусственный пляж, принимая солнечные ванны прямо на беломраморных деталях его декора и время от времени предпринимая попытки освежиться в водах фонтана. Более того, один из гостей итальянской столицы разделся донага и брассом проплыл мимо аллегорической фигуры Океана, выезжающего на колеснице, которая запряжена тритонами и гиппокампами.

Длительные шумные посиделки, которые некоторые гости итальянской столицы ежедневно организуют вокруг фонтана Треви, не только создают толчею в одном из красивейших уголков Рима, но и мешают самим туристам насладиться красотой этого памятника.

"Мы занимаемся организацией более интенсивной охраны фонтана Треви, но одновременно работаем над созданием своеобразного "маршрута наслаждения", который бы не позволял останавливаться перед ним", — заявила Раджи.

Как пояснили РИА Новости в мэрии Рима, речь идет об организации так называемой "динамичной прогулки", в ходе которой туристы скорее всего будут против часовой стрелки обходить знаменитый памятник, наслаждаясь открывшимся видом и делая фотоснимки. При этом они смогут буквально лишь на мгновение остановиться перед фонтаном Треви. Более того, имеется в виду в дальнейшем распространить эту практику и на другие достопримечательности Вечного города, подвергающиеся нашествию туристов. Речь, в частности, идет о всемирно известной Испанской лестнице, ступени которой сотни туристов давно облюбовали для ежедневного времяпрепровождения.

"Естественно, мы не собираемся закрыть Испанскую лестницу или усеять ее ступени гвоздями или осколками битого стекла. Но сейчас ситуация там не является приемлемой, и мы будем работать над тем, чтобы ее нормализовать", — сказал агентству источник в столичной мэрии.

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская. В ноябре 2015 года один из символов Рима открылся после очередной реставрации. Финансирование работ, которые обошлись почти в 2,2 миллиона евро, взял на себя модный дом Fendi. В апреле местные СМИ сообщили, что в 2016 году из фонтана были извлечены брошенные туристами монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро. По традиции эти средства направляются на благотворительность.