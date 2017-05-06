СМИ: Росавиация может ввести новые ограничения на чартеры в Турцию

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Росавиация может ограничить отдельные чартерные рейсы в Турцию. Об этом говорится в телеграмме, разосланной ведомством российским перевозчикам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на авиационном рынке.

Речь идет о чартерах из Москвы в Анталью. По словам собеседника газеты, текст этой телеграммы нивелирует текст предыдущей, в которой речь шла о запрете чартерных рейсов во все турецкие аэропорты.

С точки зрения некоторых представителей рынка, если подобные меры примут, это будет равносильно полному запрету чартерных рейсов в Турцию из российской столицы, поскольку именно аэропорт Антальи принимает до 80% организованных туристов из России.

Другой собеседник "Коммерсанта" отмечает, что крупные туроператоры готовы к такому развитию событий: многие из них перевели чартеры в статус регулярных рейсов. В Росавиации никаких комментариев изданию не дали.

За два дня до появления телеграммы президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о снятии всех торговых ограничений между странами за исключением тех, что связаны с поставками на российский рынок турецких помидоров.

Кроме того, российский вице-премьер Аркадий Дворкович в среду заявил о том, что Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении всех чартерных рейсов в Турцию.