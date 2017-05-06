Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект о курортном сборе

08:3206.05.2017
(обновлено: 08:37 06.05.2017)
12004
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство РФ распорядилось внести в Госдуму проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.
"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры… По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что под курортной инфраструктурой в законопроекте понимается совокупность объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, расположенных на территории эксперимента. Также законопроектом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Кроме того, предусматривается, что граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.
Согласно законопроекту, предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры. Так, согласно проекту закона, бюджетные ассигнования Фонда могут быть направлены исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
"Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Расходы, связанные с организацией и проведением эксперимента, будут финансироваться за счет средств бюджета соответствующего субъекта Федерации", — отмечается в сообщении.
В Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
В 2017 году исполняется 230 лет с момента визита императрицы Екатерины II на полуостров, который принято считать началом развития туризма в Крыму, пояснил министр.
По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
Участник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
Керченская паромная переправа в 2017 году справится с наплывом туристов, полагает Стрельбицкий.
Чтобы улучшить качество сервиса, на полуострове проводятся мероприятия по подготовке кадров.
По сравнению с прошлым годом количество пляжных территорий в Крыму увеличилось в 1,3 раза - с 367 до почти 500.
Отдыхающая на пляже в Евпатории.
В Крыму уже началась навигация. Из Самары в Керчь прибыл первый теплоход с туристами.
Участники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
В Крыму намерены создать полуострову репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта.