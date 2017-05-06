Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект о курортном сборе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство РФ распорядилось внести в Госдуму проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры… По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что под курортной инфраструктурой в законопроекте понимается совокупность объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, расположенных на территории эксперимента. Также законопроектом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Кроме того, предусматривается, что граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.

Согласно законопроекту, предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры. Так, согласно проекту закона, бюджетные ассигнования Фонда могут быть направлены исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

"Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Расходы, связанные с организацией и проведением эксперимента, будут финансироваться за счет средств бюджета соответствующего субъекта Федерации", — отмечается в сообщении.