АТОР: Сочи обогнал Анталью по числу российских туристов на праздники

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости Данные о том, что Международный аэропорт Сочи обслужил более 51,5 тысячи пассажиров, а аэропорт Антальи в период с 29 апреля по 1 мая принял около 30 тысяч туристов из России, свидетельствуют, что отечественный курорт значительно обогнал своего турецкого конкурента по числу гостей на майских каникулах, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Статистика показывает, что, несмотря на относительный спад продаж на туристические поездки внутри страны в период майских праздников, российские курорты в этот период не испытывали дефицита туристов.

В АТОР напоминают, что аэропорт Антальи в период с 29 апреля по 1 мая 2017 года принял около 30 тысяч пассажиров из России.

"В то же время в пресс-службе аэропорта Сочи АТОР сообщили, что с 29 апреля по 1 мая Международный аэропорт Сочи обслужил 51,6 тысячи прилетевших пассажиров, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обслужено 42,3 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении.

При этом эксперты уточняют, что в этот период в Сочи проходил этап чемпионата "Формулы-1" (гонка состоялась 30 апреля). Соревнования привлекли в город не только туристов и зрителей, но также гонщиков и других лиц, участвующих в мероприятии в том или ином качестве – но даже с учетом этого Сочи в первые майские праздники принял больше туристов, чем Анталья.

"У Крыма результаты авиаперевозок в майские дни скромнее, но и они вполне сопоставимы с турецкими: только аэропорт Симферополя с 29 апреля по 1 мая принял 18 тысяч пассажиров, что составляет почти две трети от российского турпотока в Анталью", — констатируют аналитики турбизнеса.