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Туризм
Туризм

Эксперты оценили, как повлияет на туристическую отрасль курортный сбор

21:1004.05.2017
(обновлено: 21:11 04.05.2017)
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© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВид на море в городе Геленджик. Архивное фотоВид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости, Маргарита Савельева. Курортный сбор не отпугнет туристов и позволит сохранить и улучшить курортную инфраструктуру, которая с развитием внутреннего туризма стала испытывать существенную нагрузку, сообщили РИА Новости опрошенные представители власти и туристической отрасли.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

Нагрузка на инфраструктуру растет

"Все средства пойдут исключительно на поддержание и развитие курортной инфраструктуры, которая с развитием внутреннего туризма стала испытывать существенную нагрузку. Это парки, скверы, городские леса, бульвары, пляжи, набережные, пешеходные зоны, спортивные и культурные объекты", — сообщили РИА Новости в министерстве по делам Северного Кавказа.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Батанов
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В Крыму назвали приемлемую сумму курортного сбора
Как рассказали в ведомстве, по отношению к среднесуточной стоимости пребывания в санаториях доля затрат на уплату курортного сбора будет составлять в среднем от 1,7% до 3,5% в зависимости от ставки курортного сбора. Доля затрат на уплату курортного сбора по отношению к средней начисленной заработной плате в России при предельной ставке 100 рублей составит менее 1 %, добавили в министерстве.

Практика туристических сборов не нова и распространена по всему миру – как в развитых странах: Австрии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Болгарии, так и в развивающихся: Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Непале, например, в республике Крым ранее туристический сбор взимался – с 1993 до 2011 года.

Также региональные власти могут расширить перечень льготных категорий граждан, которые будут освобождены от уплаты сбора. "Необходимо отметить, что платить будут не все. Законопроектом предусмотрены порядка 20 льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора, к которым в том числе относятся социально уязвимые слои населения", — добавили в Минкавказе.

Курортный сбор позволит продвинуться в трудоустройстве

"В советское время были курортные управления, они вместе с городскими властями решали совместные вопросы по благоустройству, вопросы совместного проживания от дорог до сетей. К сожалению, в тот момент, когда прошло разделение, курорты, которые, в принципе, базируются в профсоюзах, заняли довольно странную позицию и не вкладывают ничего в развитие", — сообщил РИА Новости глава Пятигорска Лев Травнев.

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, в международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
По его словам, курортный сбор позволит серьезно продвинуться в благоустройстве курортных территорий, которые сегодня требуют значительных вложений.

"Понимаете, мы город-курорт. А для чего он нужен? Для того, чтобы к нам, в наши санатории приезжали отдыхать. А здравницы, за редким исключением, ничего для этого не делают. Теперь будет создан специальный фонд, который и начнет распределять эти деньги строго в соответствии с задачами развития города. Мы посчитали, и там получилась достаточно значительная цифра, порядка 80-100 миллионов в год планируется поступления", — отметил глава Пятигорска.

По словам Травнева, у Пятигорска уже есть план, каким образом и куда тратить. "Это, конечно же, курортная зона и терренкуры. Мы в последнее время довольно плотно взялись за терренкуры вместе с нашим институтом курортологии. У нас серьезная программа, которая требует больших вложений. Эти деньги как раз туда могут быть направлены", — добавил глава города.

Сумма незначительная

По мнению специалистов туристической отрасли, даже максимальная сумма сбора вряд ли остановит туриста.

"Курортный сбор никак не отразится на поездках и на турах, заплатить сверху 100 рублей не будет накладно. Не такая значительная сумма, чтобы отказаться от поездки и не сильно отразится на бюджете, чтоб отказывать себе. Человек, который привык отдыхать в том же месте, вряд ли будет возмущаться, если решил поехать, то сумма эта никак не повлияет", — сообщили РИА Новости в туристско-информационном центре "Визит" в Чеченской республике.

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