Die Welt: российские туристы возвращаются в Европу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские туристы благодаря окрепшему рублю стали так же часто, как и раньше, летать в европейские страны, пишет Die Welt.

Россияне стали реже ездить за рубеж два с половиной года назад, когда разразился украинский кризис и рубль пережил сильнейшее падение с 90-х годов.

К 2015 году, по словам представителя Российского союза Туриндустрии Ирины Тюриной, количество поездок за границу упало на 31%. Кроме того, резко сократилось количество турфирм.

Однако сейчас покупательская способность россиян снова растет, и во время заграничных поездок они теперь тратят больше. Так, в первой квартале 2017 года их расходы за рубежом выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.

Главная проблема, которая мешала поездкам — слабый рубль — постепенно исчезает. Начиная с прошлого год, национальная валюта стабильно укрепляется. В первом квартале 2017 года рубль вместе с мексиканским песо и южнокорейским воном вошел в тройку самых востребованных валют развивающихся рынков.

По последним данным, количество россиян, готовых отправиться в следующем году в путешествие на самолете, выросло на 17%. Таким образом, люди стали чувствовать себя увереннее в вопросе планирования будущих поездок.

По данным Aviasales, чью статистику приводит Die Welt, в тройку самых популярных у россиян европейских направлений входят Италия, Чехия и Германия, причем количество бронирований авиабилетов в эти страны увеличилось по сравнению с прошлым годом на 105%, 109% и 82% соответственно. Далее следуют Испания и Франция (на 71% и 144% больше бронирований).

"Так что теперь русские, как и раньше, говорят о путешествиях и мечтают оказаться в местах, "где мы, русские, еще не были", — резюмирует газета.

