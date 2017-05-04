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Туризм
Туризм

Die Welt: российские туристы возвращаются в Европу

14:0004.05.2017
(обновлено: 14:25 04.05.2017)
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© РИА Новости . Ирина НехорошкинаВид на Умбрию (Италия). Архивное фотоВид на Умбрию (Италия). Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские туристы благодаря окрепшему рублю стали так же часто, как и раньше, летать в европейские страны, пишет Die Welt.

Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Россияне стали реже ездить за рубеж два с половиной года назад, когда разразился украинский кризис и рубль пережил сильнейшее падение с 90-х годов.

К 2015 году, по словам представителя Российского союза Туриндустрии Ирины Тюриной, количество поездок за границу упало на 31%. Кроме того, резко сократилось количество турфирм.

Однако сейчас покупательская способность россиян снова растет, и во время заграничных поездок они теперь тратят больше. Так, в первой квартале 2017 года их расходы за рубежом выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.

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© РИА Новости . Сергей Компанийченко
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Главная проблема, которая мешала поездкам — слабый рубль — постепенно исчезает. Начиная с прошлого год, национальная валюта стабильно укрепляется. В первом квартале 2017 года рубль вместе с мексиканским песо и южнокорейским воном вошел в тройку самых востребованных валют развивающихся рынков.

По последним данным, количество россиян, готовых отправиться в следующем году в путешествие на самолете, выросло на 17%. Таким образом, люди стали чувствовать себя увереннее в вопросе планирования будущих поездок.

По данным Aviasales, чью статистику приводит Die Welt, в тройку самых популярных у россиян европейских направлений входят Италия, Чехия и Германия, причем количество бронирований авиабилетов в эти страны увеличилось по сравнению с прошлым годом на 105%, 109% и 82% соответственно. Далее следуют Испания и Франция (на 71% и 144% больше бронирований).

"Так что теперь русские, как и раньше, говорят о путешествиях и мечтают оказаться в местах, "где мы, русские, еще не были", — резюмирует газета.

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Столица Франции - Париж.
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Город в Лаосе Луангпхабанг.
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Кейптаун, Южная Африка.
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Венеция, Италия.
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Кембридж, Великобритания.
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Сан-Франциско, США.
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Столица Италии - Рим.
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Флоренция, Италия.
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