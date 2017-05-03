В Египте систему "Все включено" назвали причиной слабого развития курортов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федерация египетского туризма считает, что популярная система питания All Inclusive ("все включено") в отелях приводит к снижению качества обслуживания и тормозит развитие курортных регионов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по мнению главы Федерации египетского туризма (ETF) Карима Мохсена, при наличии системы питания All Inclusive туристам незачем выходить за территорию отеля, что отрицательно влияет на всю туристическую инфраструктуру, снижая заработки местного бизнеса – водителей такси, владельцев кафе и ресторанов, магазинов и лавок.

Глава ETF считает, что в Египте обслуживание туристов по системе All Inclusive все отели понимают и реализуют по-разному, и в большинстве случаев самовольное толкование сути такого сервиса отрицательно влияет на общее качество обслуживания.

"Что касается качества услуг, предоставляемых в туристических объектах и гостиницах, я считаю, что правительство должно задать строгие правила в этой сфере и следить за их выполнением. Другой мерой является понижение рейтинга отелей, которые предлагают пакеты "все включено". При этом в этих отелях необходимо поднять цены на проживание. Туристы должны знать, что формат All Inclusive является основной причиной слабого развития туристических районов Египта. Эта система наносит вред национальной египетской экономике", — приводятся в сообщении слова Мохсена.

По оценке Мохсена, если российские рейсы в Египет не возобновятся в этом году, то страна может рассчитывать по итогам 2017 года лишь на 30%-ный рост турпотока по сравнению с 2016 годом, когда число туристов составило 5,4 миллиона человек (-40% к уровню 2015 года).