АТОР ожидает рекордного потока российских туристов в Анталью в мае

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский турпоток в Анталью за первые 10 дней мая достигнет уровня рекордного 2014 года, только с 29 апреля по 1 мая авиакомпании совершили 150 рейсов из России в Анталью, доставив на курорт около 30 тысяч российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аэропортов Турции.

"Благодаря российским туристам, иностранный турпоток в Анталье уверенно растет. Только в апреле этот главный турецкий курорт посетило 188 тысяч наших соотечественников, что в 15,6 раза превысило показатели за апрель прошлого года (12 тысяч человек)", — говорится в сообщении.

Среди других рынков, которые показали значительный рост турпотока в Анталье — Польша, Украина и Израиль. Кроме того, сообщается об увеличении числа прибытий туристов с Ближнего Востока и из Центральной Азии. Исходя из темпов роста количества иностранных туристов, в Анталье надеются, что в этом году курорт посетят от 7,5 до 8 миллионов отдыхающих из-за рубежа и не менее половины из этих туристов прибудет из России.

"За первый квартал 2017 года в Турции побывало 3,8 миллиона иностранных визитеров (-6,4% к уровню 2016 года). Европейский турпоток по-прежнему идет вниз: —23% к первому кварталу 2016 года. В страну приехало 1,4 миллиона туристов из стран Европы", — отмечает АТОР.

В то же время российский рынок, наоборот, растет. За отчетный период зафиксировано 138 тысяч туристов, что более чем вдвое превысило объемы за первые три месяца прошлого года. По количеству прибытий Россия была пятым рынком, уступая в абсолютных цифрах только Ирану, Грузии, Болгарии и Германии.