АТОР ожидает рекордного потока российских туристов в Анталью в мае

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский турпоток в Анталью за первые 10 дней мая достигнет уровня рекордного 2014 года, только с 29 апреля по 1 мая авиакомпании совершили 150 рейсов из России в Анталью, доставив на курорт около 30 тысяч российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аэропортов Турции.
Среди других рынков, которые показали значительный рост турпотока в Анталье — Польша, Украина и Израиль. Кроме того, сообщается об увеличении числа прибытий туристов с Ближнего Востока и из Центральной Азии. Исходя из темпов роста количества иностранных туристов, в Анталье надеются, что в этом году курорт посетят от 7,5 до 8 миллионов отдыхающих из-за рубежа и не менее половины из этих туристов прибудет из России.
В то же время российский рынок, наоборот, растет. За отчетный период зафиксировано 138 тысяч туристов, что более чем вдвое превысило объемы за первые три месяца прошлого года. По количеству прибытий Россия была пятым рынком, уступая в абсолютных цифрах только Ирану, Грузии, Болгарии и Германии.