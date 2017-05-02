Число российских туристов в Анталье возросло в апреле более чем в 15 раз

АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Количество российских туристов, посетивших турецкую провинцию Анталья, возросло в апреле в 15,5 раз по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает во вторник агентство DHA со ссылкой на местные власти.

В апреле 2017 года Анталью посетили в общей сложности 188 194 россиян, в апреле 2016 года — 12 144.

За счет резкого роста числа россиян увеличилось и общее число иностранных туристов, прибывших в апреле в Анталью – до 526 349 с 348 072 в апреле прошлого года.

За 4 месяца 2017 года в Анталью прибыло 864 028 иностранных туристов, что на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Число иностранных туристов, посетивших Турцию в 2016 году, составило 25,35 миллиона человек, что на 30,1% меньше, чем в 2015 году, это стало самым значительным падением данного показателя за последние годы. Доходы от туризма в Турции, которые очень важны для снижения дефицита платежного баланса, снизились в 2016 году на 29,7% по сравнению с 2015 годом и составили 22,1 миллиарда долларов.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим падение турпотока из РФ в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. Президент РФ 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры в Турцию, а правительство России 28 августа приняло соответствующее постановление, первый чартер вылетел 2 сентября.