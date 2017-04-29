Компания S7 открыла регулярное сообщение между Москвой и греческим Косом

КОС (Греция), 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines совершила первый рейс из Москвы на греческий остров Кос, открыв, таким образом, в летнем расписании 2017 года прямые регулярные рейсы на этом направлении.

Авиакомпания стала регулярным перевозчиком на маршруте "Москва – Кос". Таким образом, Кос стал пятым греческим направлением на карте полетов S7 Airlines. Авиакомпания также выполняет рейсы в Афины, Салоники, Ираклион и на Родос.

"Греция в этом году стала одной из самых популярных стран Европы, куда отправляются на отдых путешественники из России. Мы всегда стараемся предложить пассажирам интересные направления для летних путешествий. Остров Кос интересен не только разнообразными пляжами, древними крепостями и замками, но и возможностями для активного отдыха – северное побережье острова традиционно привлекает любителей виндсерфинга и других водных видов спорта. Первый рейс из Москвы на остров Кос был благополучно выполнен 29 апреля 2017 года. Как раз к началу летнего сезона в Греции", — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Он так же уточнил, что рейсы выполняются до трех раз в неделю, а время в пути составляет около четырех часов.