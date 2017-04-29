Число приезжающих в эмират Рас-Эль-Хайма туристов из России выросло на 141%

ДУБАЙ, 29 апр — РИА Новости. Количество российских туристов, приезжающих в эмират Рас-Эль-Хайма, выросло на 141% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает департамент по туризму этого эмирата.

В феврале этого года россияне начали получать бесплатную визу в ОАЭ по прибытии в страну, что привело к увеличению турпотока из РФ.

Также департамент отмечает рост турпотока из Великобритании — на 35% по сравнению с 2016 годом.

Всего за первые три месяца этого года этот эмират посетило на 8,3% больше туристов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, рост турпотока обеспечивается в основном за счёт туристов из-за рубежа — он вырос на 11,3 % в первую четверть этого года.

Заполняемость отелей составила 75,5%, что опережает показатели прошлого года на 6,2%.