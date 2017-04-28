Интерес к речным круизам в 2017 году вырос на 20-25%

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интерес к круизным турам в 2017 году заметно растёт, что выражается в повышении спроса на данный вид отдыха на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила в пятницу заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой открытию Большой круизной речной навигации, она рассказала, что в пятницу в первые путешествия 2017 года из Москвы уходят сразу четыре теплохода компаний "Речного Альянса".

"В этом году заполненность теплоходов очень хорошая. Мы с коллегами наблюдаем растущий интерес к круизам, и повышение спроса. Я могу сказать по своей компании, что на данный момент есть повышение спроса на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Члены альянса начали продавать путёвки на 2017 год ещё в сентябре прошлого года, на сегодняшний день у нас продано около 50% мест на круизных маршрутах данной навигации", — сообщила Гончарова.

"В 2016 году только 12 теплоходов компании "Мостурфлот" прошли 290 тысяч километров. Если умножить этот показатель на три компании, которые входят в "Речной Альянс", то расстояние, которое преодолели наши суда за год, сравнимо с путешествием на луну", — отметила спикер.

Информацию о растущем спросе подтвердили представители двух других компаний — членов "Речного Альянса".

Коммерческий директор "Водоходъ" Андрей Смолин сообщил, что его компания в 2016 году обслужила порядка 90 тысяч туристов, а в 2017 году планирует довести эту цифру до 100 тысяч.

Генеральный директор "Инфофлот Москва" Андрей Михайловский доложил, что загрузка судов его компании сегодня в 2-2,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.