Юбилейная Большая круизная навигация открыта в Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия 80-ой Большой круизной навигации состоялась в пятницу в Северном речном порту Москвы.

Выступая на открытии Большой круизной навигации, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк поздравил всех представителей речного флота с началом юбилейной 80-той навигации на канале имени Москвы.

"Сегодня руководство страны особое внимание уделяет внутреннему туризму, а потенциал речного туризма у нас очень высок. У нас есть все перспективы, чтобы поднять его на новый достойный уровень", — отметил он.

"Благодаря решениям, принятым на президиуме Государственного совета, заложены два новых больших круизных теплохода. Это значит, что на наших реках уже начался процесс обновления флота. Это почувствуют не только моряки, речники, обеспечивающие безопасные условия судоходства, но и жители нашей большой и прекрасной страны", — заявил Вовк.