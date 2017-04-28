АТОР: турецкие курорты пользуются спросом у россиян на майские праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Большинство россиян, выбравшие заграничный отдых на майские праздники, отправится в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), основываясь на данных туроператоров по продажам туров.

"Безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров по раннему бронированию и прямо перед первыми майскими выходными, стала Турция", — говорится в сообщении.

По оценкам АТОР, в Турцию отправится не менее 30-35% всех туристов, выбравших поездку за рубеж в эти дни. Также в этом году популярна на праздники и Европа. В целом спрос на поездки в страны Европы на майские даты вырос от 30% до 40% по сравнению с прошлым годом, а по отдельным странам продажи увеличились в несколько раз.

Среди стран СНГ наиболее популярными туристическими направлениями на майские праздники стали Армения и Грузия, в этом году спрос на эти страны впервые сравнялся и был выше, чем в прошлом году. Что касается стран Юго-Восточной Азии, то здесь в безусловных лидерах на майские 2917 года – Таиланд, Вьетнам, острова Гоа (Индия) и Хайнань (Китай). Также выросла популярность отдыха на Бали (Индонезия) в эти даты.

Специалисты туроператоров отмечают, что объем продаж туров в страны Азии на эти майские даты значительно выше прошлогоднего. Что же касается отдыха на экзотических островах Азии, то по оценкам туроператоров, здесь по ряду направлений наблюдается значительный спрос. Так, в ТОП-7 дальнемагистральных направлений стран Азии и Индийского океана, наиболее популярных на майские праздники у организованных туристов, вошли такие экзотические острова, как Мальдивы и Шри-Ланка.

АТОР сообщает, что большинство из оставшихся россиян выберут поездки по стране и не обязательно туристические, так как многие в дни майских праздников отправляются навестить родственников и друзей в других городах и регионах. Что касается предпочтений внутренних туристов в этом году, то большинство выбрали Краснодарский край (здесь лидирует Большой Сочи) и Крым. За этими двумя российскими курортами по числу заявок следовали экскурсионные туры.