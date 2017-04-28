Эксперимент по введению курортного сбора начнется в России в 2018 году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов представил данный законопроект в четверг на заседании правительства России. Он направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов.

"Законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения.

Отмечается, что Кузнецов в выступлении акцентировал внимание на двух принципиальных моментах. Первый: в соответствии с законопроектом за регионами остается право вводить или не вводить "курортный сбор" на своей территории. Второй: регионы сами устанавливают размер сбора. Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день.

По информации пресс-службы, законопроектом также определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.

Собранные средства, согласно законопроекту, будут иметь целевое назначение. Предусмотрено создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.