Более 17 миллионов туристов посетили Москву в 2016 году

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 17 миллионов туристов посетили Москву в 2016 году, рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"В прошлом году 17,5 миллионов (человек) посетили наш город. Вы сами можете видеть, какой интерес, в том числе у иностранных туристов, вызывает посещение Москвы", — сказал Гуляев в четверг.

Он отметил, что важно сделать так, чтобы приезжающие в Москву люди хотели сюда возвращаться.