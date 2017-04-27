Электронные визы в Египет рассчитаны на второстепенные туристические рынки

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иностранные наблюдатели отмечают, что введение электронных виз в Египет с 1 июня 2017 года рассчитано, прежде всего, на страны, не являющиеся ключевыми рынками для Египта, или такая мера будет относиться к самостоятельным туристам, сообщают в четверг в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет с 1 июня запускает систему электронных виз. Как заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, "благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в нашу страну".

По словам министра, электронные визы могут быть получены и оплачены путешественниками заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах. "Туристы смогут подать заявление на получение визы в режиме онлайн, каждой заявке будет присвоен соответствующий штрих-код. После утверждения египетских властей, копия визы будет направлена иностранному визитеру в электронном виде" — заявил Рашид.

"Пока непонятно, как появление электронного визового формата повлияет на российский рынок, который, несмотря на нынешнее отсутствие (авиасообщения), все-таки в ближайший год может вернуться в Египет. Как отметил Яхья Рашид, Египет обнародует список стран, чьи граждане могут въезжать в страну посредством получения визы в аэропорту по прибытии, позже", — поясняют эксперты.

Как отметил египетский министр, одним из потенциалов роста турпотока в нынешних условиях, отсутствия россиян и нежелания англичан давать "добро" на полеты в Шарм-эль-Шейх, является арабский рынок. В этой связи Египет отменил ограничения по въезду для граждан из стран Ближнего Востока. Более того, власти сделают процесс подачи заявок на въездные визы для домашней прислуги богатых арабских путешественников, которые обычно сопровождают гостей с Персидского залива, более быстрым. В 2016 году общее число туристов из арабских стран в Египте достигло 2 миллионов туристов, увеличившись на 13% по сравнению с 2015 годом.

"В этой связи иностранные наблюдатели отмечают, что, возможно, электронная виза будет введена сначала для ряда стран, не являющимися ключевыми рынками, или эта мера будет относиться к самостоятельным туристам", — сообщают в АТОР.