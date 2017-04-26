Российский турпоток в Израиль вырос на 35% в первом квартале 2017 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр — РИА Новости. Турпоток из России в Израиль восстанавливается после затяжного спада, увеличившись на 35% за первый квартал нынешнего года, сообщило израильское министерство туризма.

Абсолютных величин оно не приводит, но по данным Центрального статистического бюро Израиля в январе-марте страну посетили 74,6 тысячи россиян против 54,5 тысячи за аналогичный период 2016 года.

"Несмотря на кризисы, экономический в России и геополитические на Ближнем Востоке, показатели въездного туризма из России выросли на 35% в первом квартале 2017 года к тому же периоду 2016-го. Отели в Тель-Авиве также рапортуют об увеличении ночевок российских туристов на десятки процентов", — сказано в сообщении.

Особенно значителен рост турпотока в Эйлат, где действует программа субсидирования авиаперевозок. По данным министерства, самый южный город Израиля, расположенный на берегу Красного моря, принял за первый квартал на 130% российских туристов больше, чем годом ранее.

Россия для Израиля продолжает занимать второе место среди источников въездного туризма, уступая США и опережая Францию, откуда в первом квартале приехали 164,4 тысячи и 54,6 тысячи человек, соответственно, свидетельствуют данные официальной статистики.