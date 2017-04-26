Глава Ростуризма рассказал о преградах к увеличению турпотока в страну

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал визовый режим одним из сдерживающих факторов увеличения числа иностранных туристов в России.

"Если говорить о сдерживающих факторах, то к ним, очевидно, относится визовый режим. По экспертным оценкам, любое упрощение визовых формальностей увеличивает въездной турпоток на направлении на 20–30%", — сказал он в интервью газете "Известия".

При этом Сафонов подчеркнул, что число поездок по России туристов из ключевых стран-партнеров в целом растет. По его словам, в 2016 году турпоток из Китая увеличился на 15%, из Индии — на 38%, из Ирана — на 62%.

Глава Ростуризма назвал перспективными инициативы о введении электронных виз, их оформлении по прибытии в пункт пересечения границы, а также расширении практики выдачи многоразовых и долгосрочных виз.

"Еще одним сдерживающим фактором является недостаточная информированность иностранных туристов о возможностях отдыха и путешествий в России, что осложняет конкуренцию со странами, тратящими огромные деньги на продвижение себя в качестве туристских направлений", — добавил Сафонов.