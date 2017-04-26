Ростуризм рассказал, чего стоит ждать после возобновления полетов в Египет

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом не скажется на посещаемости российских пляжных курортов, считает глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Открытие Египта важно для отечественной туриндустрии, но не думаю, что это существенно скажется на "высоком" летнем туристском сезоне. Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в осенне-зимний период, который востребован нашими гражданами и который не может предложить Россия из-за природно-климатических условий", — сказал он в интервью газете "Известия".

Сафонов пояснил, что российские пляжные курорты принимают гостей летом, в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода. "Так что мы не конкурируем, мы друг друга дополняем", — подчеркнул глава Ростуризма.

По его мнению, прогнозы по возобновлению туристического обмена с Египтом делать преждевременно до тех пор, пока не будет представлено обоснованного заключения о том, что россиянам в этой стране ничего не угрожает.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности.