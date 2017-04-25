Медведев предложил выделить средства на историко-познавательный туризм

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил выделить в этом году средства на развитие детского и историко-познавательного туризма.

"Меня когда-то поразила одна цифра, которой я сейчас с вами поделюсь – по поводу того кто где отдыхает. Вот Америка – благополучная, богатая страна, большая, не такая большая как наша, но большая. 85% американцев отдыхают только внутри Соединенных Штатов Америки, потому что им нравится это делать. Поэтому нам тоже нужно поддерживать программы внутреннего туризма и историко-познавательного туризма. Поэтому считаю правильным на детский историко-познавательный туризм выделить в этом году средства, которых в бюджете тоже нет", — сказал Медведев.