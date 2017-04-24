Турция ждет роста интереса к туризму на фоне решения по визам для россиян

АНКАРА, 24 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Увеличение сроков безвизового пребывания для россиян с 60 до 90 дней положительно повлияет на развитие российско-турецких отношений в области туризма, заявил в понедельник РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сроки безвизового пребывания российских граждан в Турции увеличиваются с 60 до 90 дней.

"Продление безвизового пребывания для российских туристов – хорошее решение для обеих стран. Многие россияне прилетают в Турцию с детьми на летние каникулы, снимают виллы и живут месяцы. Есть обеспеченные туристы: например, жена с детьми отдыхают в Турции, а муж, продолжая работать в Москве, приезжает к ним на выходные или на несколько дней. Для таких категорий российских туристов продление безвизового режима очень кстати, это удобно, они смогут оставаться здесь не два месяца, а три. Для Турции это тоже выгодно, потому что расходы таких туристов возрастут", — пояснил собеседник агентства.

Как заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык, для тех российских граждан, кто приезжает в страну на длительное время, продление безвизового режима — очень важное решение.

"Двух месяцев не всем россиянам хватает, и им приходится выезжать из страны, чтобы въезжать снова. Поэтому продление срока безвизового пребывания до 90 дней — очень положительный шаг. Пока точная дата начала трехмесячного режима неясна, но, думаю, в ближайшее время подготовка будет завершена, и к началу курортного сезона он сезона начнет работать", — сказал Aйык. По его словам, это может быть ответным шагом Турции на меры, которые предпринимает Россия для ослабления визового режима для турецких граждан.