В Аланье сел первый самолет, осуществляющий регулярный рейс из России

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России, совершил посадку в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" со 188 россиянами на борту вылетел из московского аэропорта "Внуково". По случаю прибытия первого регулярного рейса из России в аэропорту Аланьи была организована торжественная встреча. Самолет проехал через водяную арку, а туристов в аэропорту встречали цветами и подарками. Также пассажирам раздали ознакомительные брошюры.

Глава муниципалитета Аланьи Адем Мурат Юджел отметил важное значение реализации авиарейсов из России, в том числе для развития туризма.

Российская авиакомпания "Победа" будет летать в аэропорт "Газипаша" три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.

В свою очередь, представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.