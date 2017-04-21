В Аланье сел первый самолет, осуществляющий регулярный рейс из России

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России, совершил посадку в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
Глава муниципалитета Аланьи Адем Мурат Юджел отметил важное значение реализации авиарейсов из России, в том числе для развития туризма.
Российская авиакомпания "Победа" будет летать в аэропорт "Газипаша" три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.
В свою очередь, представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.