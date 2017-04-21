Врио главы Бурятии предложил ввести курортный сбор с туристов в регионе

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил ввести курортный сбор для туристов, посещающих его регион.

"Если смотреть на примере Байкала, то у нас миллион туристов со стороны Бурятии на Байкал. В первую очередь, неорганизованный туризм… Отдохнули, собрались, уехали. Доходов — никаких, только нагрузка на экологию, на местное население", — сообщил Цыденов в своем выступлении на Красноярском форуме.

"Мы не против, мы за всех туристов, тем более, если это наши туристы. Но санитарная уборка территории после них требует (финансирования — ред.), и вот, может, такой туристический или курортный сбор ввести. Да, с туристов", — добавил он.

Ранее в рамках того же выступления Цыденов предложил также рассмотреть идею введения региональных налогов с продаж, "потому что есть определенные местные условия и отдельные товары, по которым возможно это вводить".

Президент РФ Владимир Путин ранее поручал правительству внести в законодательство поправки о введении курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. Курортный сбор планируется внедрить в экспериментальном порядке в Крыму, а также в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок эксперимента — 2018-2022 годы.

В среду пресс-служба Общественной палаты РФ сообщила, что этот орган проведет "нулевое" чтение соответствующего законопроекта, пояснив, что одним из главных вопросов, который волнует общественников, будет, куда пойдут деньги, собираемые с граждан в рамках курортного сбора, и действительно ли введение курортного сбора поможет развитию этих регионов и реновации курортных объектов в них.