Врио главы Бурятии предложил ввести курортный сбор с туристов в регионе

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил ввести курортный сбор для туристов, посещающих его регион.
"Мы не против, мы за всех туристов, тем более, если это наши туристы. Но санитарная уборка территории после них требует (финансирования — ред.), и вот, может, такой туристический или курортный сбор ввести. Да, с туристов", — добавил он.
Ранее в рамках того же выступления Цыденов предложил также рассмотреть идею введения региональных налогов с продаж, "потому что есть определенные местные условия и отдельные товары, по которым возможно это вводить".
В среду пресс-служба Общественной палаты РФ сообщила, что этот орган проведет "нулевое" чтение соответствующего законопроекта, пояснив, что одним из главных вопросов, который волнует общественников, будет, куда пойдут деньги, собираемые с граждан в рамках курортного сбора, и действительно ли введение курортного сбора поможет развитию этих регионов и реновации курортных объектов в них.